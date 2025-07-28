фото: Національна поліція України

У Києві троє підлітків забралися на верхівку будівельного крана, розташованого в Подільському районі

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Як з’ясувалося, підлітки вчинили це з метою розваги, не усвідомлюючи небезпеку своїх дій. Про інцидент стало відомо завдяки небайдужим громадянам, які звернулися до поліції.

Будівельний кран, на який залізли підлітки

На виклик оперативно прибули співробітники поліції охорони та ювенальної превенції. Правоохоронці встановили особи "екстремалів" та згодом розшукали їх. Ними виявилися хлопці віком 14–15 років. Інспектори провели з неповнолітніми профілактичну бесіду, щоб пояснити наслідки подібної поведінки.

Разом з підлітками до Подільського управління поліції прибули їхні батьки. За результатами розгляду ситуації на дорослих склали адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - неналежне виконання батьківських обов’язків.

Нагадаємо, у Києві через сильний вітер упав будівельний кран.