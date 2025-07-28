15:04  28 липня
Одна з київських вулиць перетворилася на річку через сильну зливу - відео
14:12  28 липня
В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде +36
11:49  28 липня
На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці
UA | RU
UA | RU
28 липня 2025, 21:02

У Києві троє підлітків залізли на кран: екстермалів разом з батьками розшукала поліція

28 липня 2025, 21:02
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Києві троє підлітків забралися на верхівку будівельного крана, розташованого в Подільському районі

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Як з’ясувалося, підлітки вчинили це з метою розваги, не усвідомлюючи небезпеку своїх дій. Про інцидент стало відомо завдяки небайдужим громадянам, які звернулися до поліції.

Будівельний кран, на який залізли підлітки

На виклик оперативно прибули співробітники поліції охорони та ювенальної превенції. Правоохоронці встановили особи "екстремалів" та згодом розшукали їх. Ними виявилися хлопці віком 14–15 років. Інспектори провели з неповнолітніми профілактичну бесіду, щоб пояснити наслідки подібної поведінки.

Разом з підлітками до Подільського управління поліції прибули їхні батьки. За результатами розгляду ситуації на дорослих склали адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - неналежне виконання батьківських обов’язків.

Нагадаємо, у Києві через сильний вітер упав будівельний кран.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ кран підлітки
Одна з київських вулиць перетворилася на річку через сильну зливу - відео
28 липня 2025, 15:04
У Києві попрощаються із загиблою у полоні журналісткою Вікторією Рощиною
28 липня 2025, 13:37
Під час нічної атаки дронів на Київ постраждало 8 осіб — КМВА
28 липня 2025, 11:42
Всі новини »
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
На Кіровоградщині посадовиця продала майже 1 тис тонн зерна за заниженою ціною
28 липня 2025, 21:55
На Дніпропетровщині після влучання FPV-дрону зайнявся легковий автомобіль
28 липня 2025, 21:18
На Житомирщині офіцер допоміг врятувати лелеку
28 липня 2025, 20:55
"Цвинтар піаніно" в самому центрі Дніпра: вуличні інструменти знищили вандали
28 липня 2025, 20:31
На Харківщині російський дрон атакував цивільне авто: є загиблий
28 липня 2025, 20:25
На Дніпропетровщині жінку побили сусіди через зауваження
28 липня 2025, 20:15
На Прикарпатті чоловік хотів купити трактор, а став жертвою аферистів
28 липня 2025, 19:43
На Буковині дев'ять посадовців підозрюють у розтраті майже 23 млн грн
28 липня 2025, 19:30
Обстріли Дніпропетровщини: поранено трьох цивільних, серед них - дві жінки
28 липня 2025, 19:01
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »