У Києві попрощаються із загиблою у полоні журналісткою Вікторією Рощиною

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8 серпня у Києві відбудеться прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні минулого року

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

Прощання розпочнеться зі служби у Михайлівському соборі о 12:00.

О 13:00 на Майдані Незалежності відбудеться коротка цивільна церемонія, а о 14:00 – поховання на Байковому кладовищі.

Організаторами прощання стали колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина — українська журналістка, яка загинула в російському полоні в 2024 році. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, висвітлюючи судові рішення та кримінальні події. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Рощина почала висвітлювати життя на окупованих територіях, зокрема, облогу Маріуполя. Вона працювала як фрілансер для таких медіа, як "Українська правда", "Радіо Свобода" та "Громадське".

3 серпня 2023 року Рощина зникла безвісти під час поїздки до окупованої частини Запорізької області для підготовки матеріалу. Вона була затримана російськими військовими і утримувалася спочатку в Енергодарі, а пізніше в Мелітополі. Згодом її перевезли до Таганрога, де вона перебувала в СІЗО №2, відомому своїми жорстокими умовами утримання.

У вересні 2024 року російська влада повідомила батькові Рощиної про її смерть. Її тіло було повернуте в Україну в лютому 2025 року. Під час судово-медичної експертизи виявлено численні ознаки тортур, зокрема, опіки, переломи ребер, сліди від електричних ударів та відсутність органів, таких як мозок, очі та частина трахеї, що свідчить про спробу приховати причину смерті. Ці обставини стали підставою для розслідування її загибелі як воєнного злочину.

Рощина була удостоєна нагороди "Courage in Journalism" Міжнародним фондом жінок у журналістиці (IWMF) за свою відвагу та відданість професії.

Нагадаємо, протягом травня 2025 року на фронті загинули троє працівників ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення загинули майже 200 українських митців і понад 100 працівників медіа.