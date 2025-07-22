У Києві через сильний вітер упав будівельний кран

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вітер вириває дерева із коренем і навіть повалив будівельний кран

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Реальний Київ.

Як зазначається, погода погіршилася буквально за лічені хвилини.

У мережі публікують ролики, на яких видно падіння будівельного крану.

Нагадаємо, 20 липня у Києві через зливу водії застрягли в заторі.