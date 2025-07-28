фото: скріншот із відео/Реальний Київ Україна

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Дніпровському районі Києва на вулиці Стеценка через сильну зливу утворилося масштабне підтоплення. Місцеві Telegram-канали поширюють відео, на яких видно, що рівень води піднявся настільки, що автомобілі ледь можуть проїхати. Через підтоплення не видно ні бордюрів, ні дорожньої розмітки, що ускладнює рух транспортних засобів.

За словами очевидців, вода практично перетворила вулицю на річку, створюючи незручності для мешканців і водіїв.

Погіршення погодних умов призводить до аналогічних проблем у різних районах міста. Це створює додаткові виклики для дорожньої служби, яка займається очищенням та ремонтом зливових каналізацій та доріг.

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