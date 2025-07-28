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28 липня 2025, 15:04

Одна з київських вулиць перетворилася на річку через сильну зливу - відео

28 липня 2025, 15:04
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фото: скріншот із відео/Реальний Київ Україна
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Сильна злива у Києві спричинила масштабне підтоплення вулиці Стеценка, ускладнивши рух автомобілів

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Дніпровському районі Києва на вулиці Стеценка через сильну зливу утворилося масштабне підтоплення. Місцеві Telegram-канали поширюють відео, на яких видно, що рівень води піднявся настільки, що автомобілі ледь можуть проїхати. Через підтоплення не видно ні бордюрів, ні дорожньої розмітки, що ускладнює рух транспортних засобів.

За словами очевидців, вода практично перетворила вулицю на річку, створюючи незручності для мешканців і водіїв.

Погіршення погодних умов призводить до аналогічних проблем у різних районах міста. Це створює додаткові виклики для дорожньої служби, яка займається очищенням та ремонтом зливових каналізацій та доріг.

Нагадаємо, 28 липня Україну накриють сильні дощі: які області в зоні ризику.

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