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28 липня 2025, 14:12

В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде +36

28 липня 2025, 14:12
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, атмосферні фронти та загалом масштабна область низького атмосферного тиску визначатимуть завтра, 29-го липня, нестійку дощову погоду в західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині.

Опадів не буде у вівторок в усій південній частині України, у східних областях, на Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Температура повітря найвищою залишається на півдні України, +32…+36 градусів.

На сході стовпчики термометрів піднімуться до +30…+34 градусів.

На півночі очікується +28…+32 градуси.

У центральній частині очікується +32…+36 градусів, на Вінниччині +25…+28 градусів.

В західних областях завтра прогнозують +18…+23 градуси, місцями стовпчики термометрів опустяться до +16…+18 градусів.

У Києві 29-го липня місцями дощі, грози. Температура повітря - близько +30 градусів.

Нагадаємо, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду в Україні. У Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються грози, а вдень в окремих районах можливий град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

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