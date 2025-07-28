В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде +36
Після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, атмосферні фронти та загалом масштабна область низького атмосферного тиску визначатимуть завтра, 29-го липня, нестійку дощову погоду в західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині.
Опадів не буде у вівторок в усій південній частині України, у східних областях, на Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині.
Температура повітря найвищою залишається на півдні України, +32…+36 градусів.
На сході стовпчики термометрів піднімуться до +30…+34 градусів.
На півночі очікується +28…+32 градуси.
У центральній частині очікується +32…+36 градусів, на Вінниччині +25…+28 градусів.
В західних областях завтра прогнозують +18…+23 градуси, місцями стовпчики термометрів опустяться до +16…+18 градусів.
У Києві 29-го липня місцями дощі, грози. Температура повітря - близько +30 градусів.
Нагадаємо, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду в Україні. У Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються грози, а вдень в окремих районах можливий град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.