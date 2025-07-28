Одна из киевских улиц превратилась в реку из-за сильного ливня - видео
Сильный ливень в Киеве повлек за собой масштабное подтопление улицы Стеценко, осложнив движение автомобилей
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
В Днепровском районе Киева на улице Стеценко из-за сильного ливня образовалось масштабное подтопление. Местные Telegram-каналы распространяют видео, на которых видно, что уровень воды поднялся настолько, что автомобили едва могут проехать.
По словам очевидцев, вода практически превратила улицу в реку, создавая неудобства жителям и водителям.
Ухудшение погодных условий приводит к аналогичным проблемам в разных районах города. Это создает дополнительные вызовы для дорожной службы, занимающейся очисткой и ремонтом ливневых канализаций и дорог.
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