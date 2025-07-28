фото: скриншот с видео/Реальный Киев Украина

Сильный ливень в Киеве повлек за собой масштабное подтопление улицы Стеценко, осложнив движение автомобилей

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Днепровском районе Киева на улице Стеценко из-за сильного ливня образовалось масштабное подтопление. Местные Telegram-каналы распространяют видео, на которых видно, что уровень воды поднялся настолько, что автомобили едва могут проехать.

По словам очевидцев, вода практически превратила улицу в реку, создавая неудобства жителям и водителям.

Ухудшение погодных условий приводит к аналогичным проблемам в разных районах города. Это создает дополнительные вызовы для дорожной службы, занимающейся очисткой и ремонтом ливневых канализаций и дорог.

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