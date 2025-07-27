11:45  25 липня
Жорстокий напад у Києві: двоє молодиків побили чоловіка за зауваження
11:06  27 липня
На Житомирщині на ставку знайшли тіло 26-річного потопельника
05:05  25 липня
Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак
UA | RU
UA | RU
27 липня 2025, 13:51

28 липня Україну накриють сильні дощі: які області в зоні ризику

27 липня 2025, 13:51
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 28 липня, синоптики прогнозують в Україні контрастну погоду

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

За прогнозом синоптиків, у західних областях, а також на території Житомирщини та Вінниччини пройдуть сильні дощі з грозами. Температура повітря вночі сягатиме 14-19°, а вдень підніматиметься до 23-28° тепла.

У північних, центральних, а також в Одеській і Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями. Там очікуються помірні опади, а місцями, зокрема у Київській та Черкаській областях, можливі зливи з грозами. У деяких районах не виключаються шквали швидкістю до 15-20 м/с, а також град.

Натомість у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме суха та спекотна погода. Стовпчики термометрів удень підніматимуться до 35-38°, а вночі температура сягатиме до 25°. У північних регіонах денна температура коливатиметься в межах 27-32°.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку в регіонах із сильною спекою. Загалом по країні прогнозують східний та південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Раніше повідомлялося, Україну накриє спека до 40 градусів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Україна небезпека прогноз Спека град гроза
Литва долучиться до закупівлі ППО для України
26 липня 2025, 21:00
Україну накриє спека до 40 градусів
26 липня 2025, 18:15
На Дніпропетровщині врятували дитину, яка випала з вікна
25 липня 2025, 19:33
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Смертельна ДТП на Київщині: 26-річний водій загинув на місці
27 липня 2025, 14:42
У Харківській ОВА розглянули реалізацію проєкта на понад 70 млн грн: укриття для школярів та ремонт лікарні
27 липня 2025, 14:24
На Закарпатті в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст, ще один у лікарні
27 липня 2025, 13:04
На Харківщині та Донеччині фіксують нове просування ворога, - DeepState
27 липня 2025, 12:48
ПЛІВКИ МІНДІЧА як ТЕСТ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛІТ
27 липня 2025, 12:00
На Львівщині 86-річного чоловіка госпіталізували після укусу гадюки
27 липня 2025, 11:16
На Житомирщині на ставку знайшли тіло 26-річного потопельника
27 липня 2025, 11:06
РФ атакувала Україну 83 дронами за ніч - як працювала протиповітряна оборона
27 липня 2025, 10:47
Північна Корея може долучитися до наступу РФ на Україну, - Reuters
27 липня 2025, 10:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Віталій Сич
Данило Мокрик
Всі блоги »