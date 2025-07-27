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Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

За прогнозом синоптиків, у західних областях, а також на території Житомирщини та Вінниччини пройдуть сильні дощі з грозами. Температура повітря вночі сягатиме 14-19°, а вдень підніматиметься до 23-28° тепла.

У північних, центральних, а також в Одеській і Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями. Там очікуються помірні опади, а місцями, зокрема у Київській та Черкаській областях, можливі зливи з грозами. У деяких районах не виключаються шквали швидкістю до 15-20 м/с, а також град.

Натомість у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме суха та спекотна погода. Стовпчики термометрів удень підніматимуться до 35-38°, а вночі температура сягатиме до 25°. У північних регіонах денна температура коливатиметься в межах 27-32°.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку в регіонах із сильною спекою. Загалом по країні прогнозують східний та південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Раніше повідомлялося, Україну накриє спека до 40 градусів.