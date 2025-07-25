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25 липня 2025, 19:40

У Києві затримали двох наркоторговців: у них вилучили психотропів на 800 тис. грн

25 липня 2025, 19:40
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві правоохоронці затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у розповсюдженні великої партії наркотиків та психотропних речовин

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 26- та 38-річні чоловіки організували канал постачання заборонених речовин до столиці, налагодивши систему зберігання і збуту. Один із них облаштував сховище у приміщенні одного з наукових інститутів НАН України, де зберігав альфа-PVP та амфетамін. Замовлення приймав через закритий Telegram-канал, а доставку здійснював поштою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у першого підозрюваного 0,5 кг альфа-PVP, 0,5 кг амфетаміну та електронні ваги. У другого - значно більшу кількість наркотиків: 1,5 кг альфа-PVP, 600 г мефедрону, по пів кілограма МДМА та амфетаміну, 100 г ЛСД, 80 г метамфетаміну, 80 г кокаїну, 20 г кетаміну, 300 галюциногенних грибів, а також лабораторний костюм і ваги. Орієнтовна вартість вилучених речовин становить близько 800 тисяч гривень.

Чоловіків затримано в порядку статті 208 КПК України. Слідство кваліфікує їхні дії за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України - незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання та збут наркотиків у особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Усі вилучені речовини направлені на експертизу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, постачали "товар" в усі регіони: в Україні викрили масштабну нарколабораторію.

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Київ наркотики затримання поліція психотроп незаконне зберігання
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