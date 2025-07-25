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25 липня 2025, 18:26

На Чернігівщині внаслідок удару дрона згорів будинок: чи були всередині люди

25 липня 2025, 18:26
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Фото: поліція Чернігівської області
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За попередньою інформацією, в результаті влучання повністю згорів житловий будинок місцевих мешканців

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Унаслідок чергової ворожої атаки на прикордонні населені пункти Чернігівщини російський дрон уразив приватне обійстя у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Подія сталася вдень.

Російський дрон влучив у приватний будинок
Поліція розслідує факт воєнного злочину

Про постраждалих наразі не повідомляється. На місце події оперативно виїхали правоохоронці. Поліція проводить огляд території, фіксує наслідки удару та збирає доказову базу для подальшого розслідування.

Попередню кваліфікацію інциденту правоохоронці надали за статтею 438 Кримінального кодексу України - "Порушення законів та звичаїв війни". Ця стаття охоплює дії, що становлять воєнні злочини.

Раніше повідомлялося, удар по Харкову: 14 поранених, під завалами можуть бути люди.

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