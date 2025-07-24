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24 липня 2025, 18:22

Забив до смерті через побутовий конфлікт: на Київщині затримали 55-річного чоловіка

24 липня 2025, 18:22
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Фото: поліція Київської області
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У селищі Пісківка на Київщині чоловік до смерті побив свого сусіда. Інцидент стався 22 липня на подвір'ї приватного домоволодіння

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 55-річний мешканець зайшов до сусідів і став свідком сварки, під час якої чоловік підняв руку на жінку. Очевидно обурений побаченим, гість вдарив 60-річного господаря в голову. Постраждалий впав, але нападник продовжив завдавати йому удари.

Унаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження.

Слідчі Бучанського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Санкція частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події та мотиви вчиненого.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині чоловік убив знайомого ножем - швидку викликав уже після смерті.

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