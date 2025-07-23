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23 липня 2025, 02:20

На Дніпропетровщині судили безхатька, який побив підлітків

23 липня 2025, 02:20
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Ілюстративне фото
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У Кривому Розі безхатько біля гаражів напав на підлітків. За це він отримав судовий вирок

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався у вечірній час. Діти бігали по дахах гаражів, де поруч був безхатько. Між ними сталась сварка. В якийсь момент чоловік виліз на дах та почав переслідувати дітей. Хлопчики втекли, але дівчинку чоловік зміг наздогнати.

Чоловік скинув дитину з даху, стрибнув слідом та почав бити руками та ногами. Внаслідок побиття дівчинка отримала травми.

На суді він визнав свою провину, але сказав, що нібито діти його дражнили. Також він наполягав, що лише штовхнув дівчинку, але не бив її. Проте інші очевидці підтвердили його провину.

Суд визнав чоловіка винним у завданні легких тілесних ушкоджень та призначив йому два роки позбавлення волі. Однак через попередні судимості чоловіка відправили за ґрати на вісім років та сім місяців.

Нагадаємо, раніше у Вінниці 15-річного хлопця жорстоко побили невідомі. Це сталось на вулиці біля одного з магазинів. Відомо, що до побиття причетні двоє хлопців — одному 15, а іншому 18 років.

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