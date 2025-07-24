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24 липня 2025, 16:23

У Києві викрили розробника одного з найвідоміших хакерських форумів світу

24 липня 2025, 16:23
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Фото: Служба безпеки України
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Спільна операція Служби безпеки України, Національної поліції, правоохоронців Франції та Європолу призвела до викриття розробника однієї з найбільш відомих у світі хакерських платформ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Цей форум понад десять років слугував місцем збору для кіберзлочинців, які використовували його для продажу шпигунського програмного забезпечення та закритих баз даних.

Фото: Служба безпеки України

Під час міжнародної спецоперації у Києві було затримано адміністратора платформи, яка налічувала понад 50 тисяч користувачів, серед яких були представники відомих хакерських угруповань, зокрема "REvil", "LockBit", "Conti" та "Qilin". Використовуючи можливості форуму, кіберзлочинці атакували автоматизовані системи управління в банках, державних установах та великих корпораціях США та Європи.

Фото: Служба безпеки України

Зловмисники застосовували придбане на платформі шкідливе програмне забезпечення та отримані доступи для вимагання грошей у жертв. Вони погрожували публікацією конфіденційних даних та блокуванням роботи організацій у разі відмови. Окрім того, на форумі виявлено факти вербування нових хакерів та збуту сучасних вірусних програм.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та кошти, отримані через криптовалютні операції. Розслідування триває з метою встановлення інших учасників злочинної мережі. Спецоперація проводилася під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, готували теракти по всій Україні: викрито 7 агентів, серед яких 14-річні підлітки.

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