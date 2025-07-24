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24 июля 2025, 16:23

В Киеве разоблачили разработчика одного из самых известных хакерских форумов мира

24 июля 2025, 16:23
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Фото: Служба безопасности Украины
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Совместная операция Службы безопасности Украины, Национальной полиции, правоохранителей Франции и Европола привела к разоблачению разработчика одной из самых известных в мире хакерских платформ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Этот форум более десяти лет служил местом сбора для киберпреступников, которые использовали его для продажи шпионского программного обеспечения и закрытых баз данных.

Фото: Служба безопасности Украины

Во время международной спецоперации в Киеве был задержан администратор платформы, которая насчитывала более 50 тысяч пользователей, среди которых были представители известных хакерских группировок, в частности "REvil", "LockBit", "Conti" и "Qilin". Используя возможности форума, киберпреступники атаковали автоматизированные системы управления в банках, государственных учреждениях и крупных корпорациях США и Европы.

Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленники применяли приобретенное на платформе вредоносное программное обеспечение и полученные доступы для вымогательства денег у жертв. Они угрожали публикацией конфиденциальных данных и блокировкой работы организаций в случае отказа. Кроме того, на форуме выявлены факты вербовки новых хакеров и сбыта современных вирусных программ.

Во время обысков по месту жительства фигуранта изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и средства, полученные через криптовалютные операции. Расследование продолжается с целью установления других участников преступной сети. Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, готовили теракты по всей Украине: разоблачены 7 агентов, среди которых 14-летние подростки.

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СБУ хакеры платформа преступление киберполиция задержание криптовалюта
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