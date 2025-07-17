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У Дніпрі розслідують привласнення приладів нічного бачення в одній з військових частин. За даними слідства, командир все знав

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, командир однієї з військових частин Дніпра знав, що його підлеглий привласнив військове майно. Йдеться про начальника логістики, який привласник 24 прилади нічного бачення. Проте командир не зробив із цим нічого, і не повідомив правоохоронцям про інцидент.

Внаслідок бездіяльності державі завдано збитків на понад 3,8 мільйона гривень. Командиру повідомили про підозру. Крім того, матеріали щодо його підлеглого винесено в окреме кримінальне провадження. За ч. 4 ст. 410 КК України йому загрожує до 15 років ув’язнення.

"Привласнене військове майно вилучено та буде передано на потреби ЗСУ", - повідомляють в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин у Донецькій області. Він організував виплату надбавок на майже мільйон гривень. Додаткові виплати отримували військові за нібито виконання бойових завдань, хоча фактично вони знаходились в тилу.