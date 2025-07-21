На Тернопільщині у лікарні вибухнула граната

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У Тернопільській області в медзакладі здетонувала навчальна граната

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про надзвичайну подію на спецлінію поліції повідомили лікарі однієї із фізіотерапевтичних лікарень Тернопільської області.

За даними правоохоронців, до інциденту причетний житель Київської області, 1995 року народження, який лікується у даному закладі. Чоловік мав при собі навчальну страйкбольну гранату. Через власну необережність він висмикнув чеку з пристрою і той здетонував.

На щастя, обійшлося без жертв і травмованих.

Нагадаємо, у жителя Тернопільщини знайшли тротил і майже 100 набоїв до автомата Калашникова.