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18 липня 2025, 10:25

У Києві жінку побили за проросійські гасла

18 липня 2025, 10:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У київському метро побили пасажирку, яка кричала проросійські лозунги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.

Згідно із публікацією, поширеної в соцмережах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим й спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив.

"Наразі за вказаним фактом співробітниками управління поліції в метрополітені триває перевірка, встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації", - повідомили у поліції.

Водночас, правоохоронці закликають громадян дотримуватись законності.

"Якщо ви стали свідком правопорушення — повідомте правоохоронні органи", - зауважили у поліції.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який знущався з пенсіонера.

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