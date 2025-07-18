У Києві жінку побили за проросійські гасла
У київському метро побили пасажирку, яка кричала проросійські лозунги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.
Згідно із публікацією, поширеної в соцмережах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим й спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив.
"Наразі за вказаним фактом співробітниками управління поліції в метрополітені триває перевірка, встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації", - повідомили у поліції.
Водночас, правоохоронці закликають громадян дотримуватись законності.
"Якщо ви стали свідком правопорушення — повідомте правоохоронні органи", - зауважили у поліції.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який знущався з пенсіонера.