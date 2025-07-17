У Києві лікарю повідомили про підозру через смерть пацієнта після інʼєкції

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Лікарю приватного медичного центру в Оболонському районі столиці повідомили про підозру у спричиненні смерті пацієнта внаслідок введення нейролептика без попередніх лабораторних досліджень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

За інформацією правоохоронців, до медичного центру в Оболонському районі звернувся 36-річний місцевий мешканець через погане самопочуття, пов'язане з вживанням алкоголю. Потерпілому було призначено лікування в умовах стаціонару та, попри відсутність необхідних лабораторних досліджень, були виписані медичні препарати.

Через декілька днів киянину, який перебував у збудженому стані, за вказівкою лікаря для "заспокоєння" було введено нейролептик, внаслідок дії якого стан пацієнта різко погіршився та він втратив свідомість і помер.

За неналежне виконання підозрюваним своїх професійних обов’язків медику загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві заступниця керівника медзакладу вимагала хабар з пораненого військового.