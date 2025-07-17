11:25  17 липня
Стало відомо, що за літак кияни бачили у небі над столицею
16:59  17 липня
Завтра в Україні очікується спека до +32 градусів, а подекуди можливі грози
15:19  17 липня
На Тернопільщині жінка через ревнощі облила бензином та підпалила суперницю
UA | RU
UA | RU
17 липня 2025, 17:56

У Києві лікарю повідомили про підозру через смерть пацієнта після інʼєкції

17 липня 2025, 17:56
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Лікарю приватного медичного центру в Оболонському районі столиці повідомили про підозру у спричиненні смерті пацієнта внаслідок введення нейролептика без попередніх лабораторних досліджень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

За інформацією правоохоронців, до медичного центру в Оболонському районі звернувся 36-річний місцевий мешканець через погане самопочуття, пов'язане з вживанням алкоголю. Потерпілому було призначено лікування в умовах стаціонару та, попри відсутність необхідних лабораторних досліджень, були виписані медичні препарати.

Через декілька днів киянину, який перебував у збудженому стані, за вказівкою лікаря для "заспокоєння" було введено нейролептик, внаслідок дії якого стан пацієнта різко погіршився та він втратив свідомість і помер.

За неналежне виконання підозрюваним своїх професійних обов’язків медику загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві заступниця керівника медзакладу вимагала хабар з пораненого військового.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ пацієнти Лікар смерть поліція
У Києві жінка народила в авто по дорозі в пологовий - патрульні допомогали: відео
17 липня 2025, 16:07
На Київщині п'яний син жорстоко вбив матір
17 липня 2025, 15:55
У Києві судили правоохоронця, який випадково вбив дружину
16 липня 2025, 19:14
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
"Швидка допомога" для ухилянтів: на Закарпатті прикордонники затримали "мандрівників" у кареті
17 липня 2025, 17:59
Наслідки атаки БпЛА на Канів: постраждала людина, інфраструктура пошкоджена
17 липня 2025, 17:45
Розслідування у Міноборони: бойові машини відремонтували за 5 мільйонів, а вони не заводяться
17 липня 2025, 17:43
Віддав наказ вдарити балістикою по Одесі 29 квітня 2024 року: повідомлено про підозру російському полковнику
17 липня 2025, 17:30
На Одещині у посадовця міграційної служби конфіскували елітне авто вартістю майже 6 млн грн: що вирішив суд
17 липня 2025, 17:26
Завтра в Україні очікується спека до +32 градусів, а подекуди можливі грози
17 липня 2025, 16:59
На Одещині водій Toyota на смерть збив пенсіонера
17 липня 2025, 16:51
На Дніпропетровщині водолази досі шукають 13-річного хлопчика, який зник у річці в день народження
17 липня 2025, 16:40
В Одеській області КамАЗ переїхав легковий автомобіль
17 липня 2025, 16:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »