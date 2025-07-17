У Києві на хабарі у $25 тисяч затримали посадовицю КМДА і директора ринку

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Прокурори спільно зі СБУ викрили і затримали посадовицю Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації та директора комунального столичного ринку на хабарі у 25 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідством встановлено, що в 2023 році один з підприємців орендував комунальне майно для облаштування закладу громадського харчування на цьому ринку.

Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться в арці будівлі ринку, і відноситься до майна, орендованого іншим субʼєктом — Управлінням туризму та промоцій КМДА. Управління використовує арку для розміщення агітацій та реклами. Ці конструкції унеможливлювали прохід до майбутнього закладу харчування.

"Для "вирішення" питання доступу до закладу харчування, посадовиця Управління туризму запропонувала підприємцю провести зустріч і "купити" собі право безперешкодного доступу до його приміщення", - йдеться у повідомленні.

Під час отримання коштів обох було затримано.

Нагадаємо, у Києві викрили директора комунального підприємства, який був посередником у передачі хабаря керівництву "Київзеленбуду".