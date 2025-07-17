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У столиці затримали чоловіка, який регулярно погрожував батькові. Одного разу зловмисник також побив сусіда та підпалив йому двері

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

52-річний житель Києва систематично ображав свого 75-річного батька. Він приходив до його оселі в Деснянському районі, вимагав гроші та погрожував розправою.

Правоохоронці притягували його до адміністративної відповідальності та за рішенням суду він мав пройти корекційну програму, а також йому було заборонено наближатися до місця проживання потерпілого ближче ніж на 100 метрів.

Проте чоловік не виконував вимоги суду. Також раніше під час конфлікту він напав на свого сусіда, побив його та підпалив двері.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловік вчиняв домашнє насильство над своєю колишньою дружиною. Від суду він отримав зобов'язання пройти програму для кривдників. Проте він так цього і не зробив, і отримав підозру.