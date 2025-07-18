В Киеве женщину избили за пророссийские лозунги

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Согласно публикации, распространенной в соцсетях, пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем и спровоцировала конфликт с другим пассажиром и он ее ударил.

"По данному факту сотрудниками управления полиции в метрополитене продолжается проверка, устанавливаются все участники этого события, а также решается вопрос правовой квалификации", - сообщили в полиции.

В то же время, правоохранители призывают граждан соблюдать законность.

"Если вы стали свидетелем правонарушения, сообщите правоохранительным органам", - отметили в полиции.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который издевался над пенсионером.