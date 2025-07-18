В Киеве женщину избили за пророссийские лозунги
В киевском метро избили кричащую пророссийские лозунги пассажирку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.
Согласно публикации, распространенной в соцсетях, пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем и спровоцировала конфликт с другим пассажиром и он ее ударил.
"По данному факту сотрудниками управления полиции в метрополитене продолжается проверка, устанавливаются все участники этого события, а также решается вопрос правовой квалификации", - сообщили в полиции.
В то же время, правоохранители призывают граждан соблюдать законность.
"Если вы стали свидетелем правонарушения, сообщите правоохранительным органам", - отметили в полиции.
Напомним, в Киеве задержали мужчину, который издевался над пенсионером.