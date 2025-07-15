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15 липня 2025, 09:42

У Києві жінка на першому побаченні викрала у чоловіка майже $50 тисяч

15 липня 2025, 09:42
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фото: Національна поліція
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Столичні поліцейські затримали 22-річну жінку, яка під час першого побачення викрала у знайомого значну суму грошей. Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, потерпілий – 33-річний мешканець Києва.

Напередодні ввечері він запросив до себе додому нову знайому. Після спільного розпиття алкоголю чоловік заснув, а гостя скористалася моментом і викрала з його сумки близько 50 тисяч доларів, після чого покинула квартиру.

Менш ніж за добу поліцейські розшукали та затримали зловмисницю.

Під час обшуку у неї вилучили більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.

Жінці повідомлено про підозру. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, поліція Києва затримала грабіжника, який пограбував знайому прямо на побаченні.

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