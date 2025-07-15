В Киеве женщина на первом свидании похитила у мужчины почти $50 тысяч

фото: Национальная полиция

Столичные полицейские задержали 22-летнюю женщину, которая во время первого свидания украла у знакомого значительную сумму денег. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, потерпевший – 33-летний житель Киева.

Накануне вечером он пригласил к себе домой новую знакомую. После совместного распития алкоголя мужчина заснул, а гостья воспользовалась моментом и украла из его сумки около 50 тысяч долларов, после чего покинула квартиру.

Меньше чем за сутки полицейские разыскали и задержали злоумышленницу.

Во время обыска у нее изъяли большую часть похищенных средств, а также наличные деньги в национальной валюте.

Женщине сообщено о подозрении. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, полиция Киева задержала грабителя, ограбившего знакомую прямо на свидании.