В Киеве женщина на первом свидании похитила у мужчины почти $50 тысяч
Столичные полицейские задержали 22-летнюю женщину, которая во время первого свидания украла у знакомого значительную сумму денег. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
По информации правоохранителей, потерпевший – 33-летний житель Киева.
Накануне вечером он пригласил к себе домой новую знакомую. После совместного распития алкоголя мужчина заснул, а гостья воспользовалась моментом и украла из его сумки около 50 тысяч долларов, после чего покинула квартиру.
Меньше чем за сутки полицейские разыскали и задержали злоумышленницу.
Во время обыска у нее изъяли большую часть похищенных средств, а также наличные деньги в национальной валюте.
Женщине сообщено о подозрении. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, полиция Киева задержала грабителя, ограбившего знакомую прямо на свидании.