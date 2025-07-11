Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Авария произошла около 17 часов в Днепровском районе столицы. Предварительно, водитель маршрутного автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который был припаркован в крайней правой полосе.

В результате ДТП 12 человек получили травмы. Преимущественно это переломы, ушибы и ссадины. Известно, что среди потерпевших есть несовершеннолетняя девушка. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Прикарпатье произошла авария на автодороге Н-10. Водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с автомобилем "Volkswagen".