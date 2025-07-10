У Києві зросла кількість постраждалих через російську атаку
У столиці кількість постраждалих внаслідок російської масованої повітряної атаки вночі 10 липня зросла до 26 осіб
Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці, передає RegioNews.
Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи завершили в одному із місць влучань у житловий будинок у Шевченківському районі Києва.
Рятувальники вивезли понад 60 куб. м будівельного сміття.
Ще на одній із локацій роботи тривають.
За даними ДСНС, після російського обстрілу 10 липня у Києві були пошкоджені об’єкти цивільної і промислової інфраструктури в Шевченківському, Солом’янському і Дарницькому районах.
"Загинули 2 людини, ще 26 — постраждали", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у ніч на 10 липня Київська область зазнала масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ.