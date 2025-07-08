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08 липня 2025, 22:30

Харків'янин за 1 000 гривень "зливав" росіянам локації в своєму місті для ударів

08 липня 2025, 22:30
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Ілюстративне фото
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Правоохоронці викрили російського агента, який збирав дані для росіян. За кожне "завдання" він отримував гроші

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові викрили чоловіка, який передавав росіянам дані про промислові об’єкти та блокпости. Відомо, що в березні цього року 44-річний чоловік отримав завдання фотографувати промислові підприємства в Харкові, за що отримав аванс у сумі 500 гривень.

Чоловік надсилав росіянам фото заводів, фабрик, блокпостів, за що отримував грошові перекази на банківську картку в розмірі 1 000 гривень. Ці дані потрібні були окупантам для планування ударів по Харкову.

Чоловіку повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Зараз його відправили під варту.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі викрили чергового російського агента. Він готував координати для повітряних атак РФ по критичній інфраструктурі України.

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