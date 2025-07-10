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Получил приговор адвокат, работавший на врага. В трех украинских городах он организовал агентурную сеть

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители осудили адвоката, работавшего на российские спецслужбы. Он сформировал агентурную сеть, которая собирала информацию о должностных лицах международных организаций и волонтеров в Киеве, Днепре и Одессе.

Также адвокат и его сообщники корректировали вражеские удары по украинским оборонным заводам и энергообъектам. Они были задержаны в январе 2025 года. Теперь адвокат получил 15 лет заключения.

"На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, адвокат признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (совершение государственной измены в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили агрария, работавшего на врага. 22-летний мужчина "сливал" россиянам локации ВСУ на Изюмском направлении. Также он шпионил по региональным пунктам базирования и перемещениям Сил обороны Украины.