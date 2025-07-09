На Чернігівщині російські військові поранили 54-річну жінку

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У Сновській громаді Чернігівської області російські військові атакували дроном 54-річну жінку, яка їхала на мопеді

Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

"У Сновській громаді FPV-дрон поцілив у 54-річну жінку, яка їхала мопедом. Її ушпиталили з уламковими пораненнями та опіками”, - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби ворог 24 рази обстріляв Чернігівську область, у 14 населених пунктах пролунали 67 вибухів. Зазначається, що росіяни били з артилерії, мінометів, РСЗВ, використовували безпілотники та FPV-дрони.

Нагадаємо, на Чернігівщині російський дрон поранив листоношу.