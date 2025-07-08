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08 липня 2025, 16:55

Рік після трагедії: у Києві вшанували загиблих під час ракетного удару по "Охматдиту"

08 липня 2025, 16:55
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фото: МВС України
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У столиці згадували жертв трагедії, яка стала символом жорстокості війни та цинічних ударів по цивільних обʼєктах

Про це повідомляє МВС України, передає RegioNews.

8 липня у Києві вшанувують памʼять загиблих під час однієї з найтрагічніших ракетних атак, що сталася рівно рік тому. У той день, 8 липня 2024 року, російські війська завдали масованого удару по столиці. Серед цілей опинився й медичний заклад, зокрема Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит".

Внаслідок атаки загинули 33 мирних мешканці. Серед них були й медики, пацієнти лікарень, а також звичайні кияни, які у той момент перебували вдома чи поруч з місцями ударів. Ще 121 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості. Удар став шоком для всієї країни та привернув увагу світової спільноти до варварських дій армії рф.

У річницю трагедії в Києві пройшли жалобні заходи. Люди принесли квіти до місць обстрілів, запалювали лампадки і згадували тих, хто став жертвами цього злочину. У "Охматдиті", який досі відновлюється після руйнувань, вшанували памʼять загиблих працівників та пацієнтів хвилиною мовчання.

Цей ракетний обстріл став черговим доказом цілеспрямованих атак Росії по цивільній інфраструктурі. Українці продовжують боротися, водночас пам’ятаючи кожну втрату.

"Не забудемо, не пробачимо", - слова, які цього дня лунали з вуст багатьох.

Раніше повідомлялося, кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару по Києву знову зросла, - оновлені дані.

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