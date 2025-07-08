фото: МВД Украины

Об этом сообщает МВД Украины, передает RegioNews.

8 июля в Киеве чтят память погибших во время одной из самых трагических ракетных атак, произошедшей ровно год назад. В тот день, 8 июля 2024 года, российские войска нанесли массированный удар по столице. Среди целей оказалось и медицинское учреждение, в частности, Национальная детская специализированная больница "Охматдет".

В результате атаки погибли 33 мирных жителя. Среди них были и медики, пациенты больниц, а также обычные киевляне, находившиеся в тот момент дома или рядом с местами ударов. Еще 121 человек получил ранения разной степени тяжести. Удар стал шоком для всей страны и привлек внимание мирового сообщества к варварским действиям армии рф.

В годовщину трагедии в Киеве прошли траурные мероприятия. Люди принесли цветы к местам обстрелов, зажигали лампадки и вспоминали тех, кто стал жертвами этого преступления. В "Охматдете", который до сих пор восстанавливается после разрушений, почтили память погибших работников и пациентов минутой молчания.

Этот ракетный обстрел стал очередным доказательством целенаправленных атак России по гражданской инфраструктуре. Украинцы продолжают бороться, помня каждую потерю.

"Не забудем, не простим", - слова, которые в этот день звучали из уст многих.

Ранее сообщалось, количество погибших и пострадавших в результате удара по Киеву снова возросло, - обновлены данные.