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08 июля 2025, 16:55

Год после трагедии: в Киеве почтили память погибших во время ракетного удара по "Охматдету"

08 июля 2025, 16:55
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фото: МВД Украины
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В столице вспоминали жертв трагедии, ставшей символом жестокости войны и циничных ударов по гражданским объектам

Об этом сообщает МВД Украины, передает RegioNews.

8 июля в Киеве чтят память погибших во время одной из самых трагических ракетных атак, произошедшей ровно год назад. В тот день, 8 июля 2024 года, российские войска нанесли массированный удар по столице. Среди целей оказалось и медицинское учреждение, в частности, Национальная детская специализированная больница "Охматдет".

В результате атаки погибли 33 мирных жителя. Среди них были и медики, пациенты больниц, а также обычные киевляне, находившиеся в тот момент дома или рядом с местами ударов. Еще 121 человек получил ранения разной степени тяжести. Удар стал шоком для всей страны и привлек внимание мирового сообщества к варварским действиям армии рф.

В годовщину трагедии в Киеве прошли траурные мероприятия. Люди принесли цветы к местам обстрелов, зажигали лампадки и вспоминали тех, кто стал жертвами этого преступления. В "Охматдете", который до сих пор восстанавливается после разрушений, почтили память погибших работников и пациентов минутой молчания.

Этот ракетный обстрел стал очередным доказательством целенаправленных атак России по гражданской инфраструктуре. Украинцы продолжают бороться, помня каждую потерю.

"Не забудем, не простим", - слова, которые в этот день звучали из уст многих.

Ранее сообщалось, количество погибших и пострадавших в результате удара по Киеву снова возросло, - обновлены данные.

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