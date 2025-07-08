Нова загроза: монітори повідомляють про зафіксовані пуски БПЛА в бік України
Близько 12 години дня фахівці з моніторингу повітряного простору зафіксували пуски безпілотників у напрямку України
Інформацію про це оприлюднено в публічних моніторингових джерелах, які відстежують повітряну активність на кордонах, передає RegioNews.
Пуски дронів у денний час свідчать про зміну тактики ворога. Раніше більшість атак фіксувалися вночі, але останнім часом спостерігається тенденція до запусків і в світлу пору доби.
У зв'язку з цим мешканців просять бути уважними до повідомлень від органів влади та сил ППО, а також не ігнорувати можливі сповіщення про небезпеку.
Нагадаємо, Буданов назвав максимальну кількість дронів, які Росія здатна запустити за раз.
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