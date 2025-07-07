У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП

фото: ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть колишнього правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП у столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Детективи завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Київщини, який у стані сп’яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе у столиці.

За даними слідства, 16 грудня 2024 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з авто, яким керував військовослужбовець Національної гвардії України.

Унаслідок зіткнення військовослужбовець загинув на місці події.

За скоєне експравоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше правоохоронця з Київщини засудили до 5 років ув'язнення за смертельну ДТП.