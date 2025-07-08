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08 липня 2025, 07:43

У Києві чоловік вкрав речі рятувальника під час ракетної атаки РФ

08 липня 2025, 07:43
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фото: Київська міська прокуратура
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У Києві 48-річного чоловіка підозрюють у крадіжці речей рятувальника. За даними прокурорів, він проник до пожежної частини в той час, коли співробітники ДСНС ліквідовували наслідки російської атаки на місто

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався вночі 4 липня.

Чоловік забрав рюкзак із медичним обладнанням, препаратами для надання невідкладної допомоги, турнікетами, бинтами, пластирами та іншими засобами для зупинки кровотеч, а також особисті речі одного з рятувальників. Його затримали на місці працівники поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

За вчинене чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік обікрав госпіталь. Злодія затримали, йому загрожує до восьми років тюрми.

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війна Київ крадіжка ДСНС атака злодій пожежний автомобіль
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