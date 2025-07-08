Хотел праздника: житель Киева запустил фейерверк с балкона многоэтажки
Правоохранители задержали киевлянина, запустившего фейерверк в Днепровском районе столицы. Хулигану грозит до пяти лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.
По данным следствия, киевлянин запустил фейерверк прямо с балкона многоэтажки на Воскресенском проспекте, испугав местных жителей.
Нарушителем оказался пьяный 43-летний мужчина, который "хотел отпраздновать семейный праздник". Фигуранту сообщили о подозрении в хулиганстве.
"Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничение свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Одессе неизвестные запустили фейерверк во время воздушной тревоги.
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