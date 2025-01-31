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31 січня 2025, 22:25

Вибухи в Одесі: невідомі запустили феєрверк під час повітряної тривоги

31 січня 2025, 22:25
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фото: Pexels
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Правоохоронці проводять перевірку щодо запуску феєрверків в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook поліції Одеської області.

В Одесі під час повітряної тривоги ввечері 31 січня невідомі запустили феєрверки. Працівники поліції проводять перевірку.

"Повідомлення про дві події, що сталися в Київському районі міста, сьогодні ввечері надійшли на спецлінію 102 від очевидців. Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські опитують очевидців та встановлюють причетних до скоєного осіб.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару армії РФ по центру Одеси в п'ятницю ввечері збільшилась до двох осіб. Крім того, росіяни пошкодили будівлю в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Як повідомлялось, жителів міста Мирноград на Донечині закликають евакуюватися через наступ росіян.

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