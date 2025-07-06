Вибух у Києві: Кличко повідомив, що сталося

фото: з соціальних мереж

Вдень у Деснянському районі Києва неподалік від ТЕЦ-6 пролунав вибух. На місці виникла пожежа

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За наявними даними, ніхто не постраждав.

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ", — повідомив мер.

Наразі екстрені служби працюють на місці події.