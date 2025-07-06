Вибух у Києві: Кличко повідомив, що сталося
Вдень у Деснянському районі Києва неподалік від ТЕЦ-6 пролунав вибух. На місці виникла пожежа
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
За наявними даними, ніхто не постраждав.
"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ", — повідомив мер.
Наразі екстрені служби працюють на місці події.
Нагадаємо, раніше у місті Бучач на Тернопільщині сталася масштабна пожежа у приміщенні хлібопекарні.
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