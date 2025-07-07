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07 липня 2025, 09:44

Ворог пошкодив тепломережу в Києві: без гарячої води сотні будинків

07 липня 2025, 09:44
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні в Києві внаслідок ворожої ракетної атаки було пошкоджено тепломагістраль діаметром 1 метр

Про це повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго", передає RegioNews.

Зазначається, що безгарячого водопостачання залишилися близько 500 будівель, серед яких житлові будинки, соціальні об'єкти — школи, медичні установи, а також відомчі приміщення.

Також на одному з енергооб'єктів пошкоджено віконні конструкції.

Працівники "Київтеплоенерго" наразі докладають усіх зусиль для ліквідації аварії та відновлення подачі гарячої води.

Комунальники просять киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 липня, росіяни атакували безпілотниками столицю. Пошкодження зафіксовано у Солом'янському та Деснянському районах.

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