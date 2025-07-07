Враг повредил теплосеть в Киеве: без горячей воды сотни домов

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Сегодня в Киеве в результате вражеской ракетной атаки была повреждена тепломагистраль диаметром 1 метр

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что без горячего водоснабжения осталось около 500 зданий, среди которых жилые дома, социальные объекты — школы, медицинские учреждения, а также ведомственные помещения.

Также на одном из энергообъектов повреждены оконные конструкции.

Работники "Киевтеплоэнерго" прилагают все усилия для ликвидации аварии и возобновления подачи горячей воды.

Коммунальщики просят киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в ночь на понедельник, 7 июля, россияне атаковали беспилотниками столицу. Повреждение зафиксировано в Соломенском и Деснянском районах.