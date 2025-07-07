ДСНС оприлюднила подробиці наслідків атаки безпілотників у Харкові

фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні вранці росіяни завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об'єктах

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Шевченківському районі загорілися квартири на 8 поверсі 9-поверхового будинку, площа пожежі склала близько 70 квадратних метрів. Пожежу вже локалізовано, триває ліквідація наслідків.

У Слобідському районі зафіксовано влучання по території дитсадка та торговельного об'єкта. Горіли господарча споруда та автомобіль, загальна площа пожежі — близько 10 квадратних метрів. Пожежі ліквідовано.

На місцях події працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, вранці 7 липня ворог атакував Харків безпілотниками, спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до 27 людей.