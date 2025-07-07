В Киеве в озере обнаружили тело молодой женщины
Вечером 5 июля в Деснянском районе столицы утонула женщина. Тело утопленницы из водоема достали спасатели
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что компания молодых людей отдыхала на озере Верхнее Выгуровское. Около 20:00 женщина вошла в воду и пропала. Киевляне обратились за помощью к спасателям.
На трехметровой глубине, в 15 метрах от берега, водолазы обнаружили тело утонувшей женщины 1986 года рождения.
"Погибшая была передана правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 июля на пляже жилого массива Приднепровский в Самарском районе Днепра утонул мужчина.
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