В Киеве в озере обнаружили тело молодой женщины

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Вечером 5 июля в Деснянском районе столицы утонула женщина. Тело утопленницы из водоема достали спасатели

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что компания молодых людей отдыхала на озере Верхнее Выгуровское. Около 20:00 женщина вошла в воду и пропала. Киевляне обратились за помощью к спасателям.

На трехметровой глубине, в 15 метрах от берега, водолазы обнаружили тело утонувшей женщины 1986 года рождения.

"Погибшая была передана правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.