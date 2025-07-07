На Чернігівщині у Десні потонув рибалка

фото: ДСНС України у Чернігівській області

Трагедія сталася у суботу, 5 липня, біля села Лебедівка Чернігівського району. Загиблим виявився пенсіонер, який зник минулого тижня

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Тіло потопельника в річці Десна виявили місцеві жителі. Рятувальники підняли на поверхню 70-річного чоловіка, який зник під час риболовлі ще 1 липня.

"Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події", — йдеться в повідомленні.