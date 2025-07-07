На Чернігівщині у Десні потонув рибалка
Трагедія сталася у суботу, 5 липня, біля села Лебедівка Чернігівського району. Загиблим виявився пенсіонер, який зник минулого тижня
Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
Тіло потопельника в річці Десна виявили місцеві жителі. Рятувальники підняли на поверхню 70-річного чоловіка, який зник під час риболовлі ще 1 липня.
"Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Чернігівщині з дна Десни підняли авто з тілом людини в салоні.
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