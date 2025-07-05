Росія атакувала 32 населені пункти Сумщини: за добу – майже 120 обстрілів
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 120 обстрілів у 32 населених пунктах у 12 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських атак, на щастя, обійшлося без загиблих і поранених.
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, ракети типу "НУРС", скидання ВОГ із БпЛА та РСЗВ.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено адміністративну будівлю та два господарські приміщення медичного закладу;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний будинок об'єкта цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді знищено приватний будинок, пошкоджено приватні будинки;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури;
- у Дружбівській громаді пошкоджено легковий автомобіль.
Повітряна тривога в області тривала 14 годин 20 хвилин.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по шести населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, серед них — двоє дітей.
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