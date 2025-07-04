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04 липня 2025, 15:43

Монітори повідомляють про ранній запуск БПЛА з кількох точок РФ

04 липня 2025, 15:43
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фото: ілюстративне
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Незвично ранній запуск дронів та зміни в роботі аеродромів можуть свідчити про підготовку РФ до нічної атаки

Про це повідомляють моніторінгові Телеграм-канали, передає RegioNews.

Близько 15:00 російські війська вже розпочали повітряну активність. За повідомленнями моніторингових каналів, зафіксовано запуски безпілотників з щонайменше трьох різних точок. Експерти відзначають: такі дії є нетиповими для цього часу доби й можуть свідчити про підготовку до масштабнішої атаки.

Крім того, аналітики повідомляють про підозрілі зміни в роботі ворожих аеродромів. Зокрема, помітне подовження так званих графікових вікон для зльоту – тепер вони охоплюють період до пізнього ранку наступного дня. Такі індикатори часто вказують на планування запуску літаків у нічний час.

Фахівці закликають громадян не втрачати пильність і уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, комбінований удар по Україні: ППО збила ракети і понад 450 російських дронів.

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