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Незвично ранній запуск дронів та зміни в роботі аеродромів можуть свідчити про підготовку РФ до нічної атаки

Про це повідомляють моніторінгові Телеграм-канали, передає RegioNews.

Близько 15:00 російські війська вже розпочали повітряну активність. За повідомленнями моніторингових каналів, зафіксовано запуски безпілотників з щонайменше трьох різних точок. Експерти відзначають: такі дії є нетиповими для цього часу доби й можуть свідчити про підготовку до масштабнішої атаки.

Крім того, аналітики повідомляють про підозрілі зміни в роботі ворожих аеродромів. Зокрема, помітне подовження так званих графікових вікон для зльоту – тепер вони охоплюють період до пізнього ранку наступного дня. Такі індикатори часто вказують на планування запуску літаків у нічний час.

Фахівці закликають громадян не втрачати пильність і уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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