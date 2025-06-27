У Києві посадовці Київпастрансу привласнили 5 млн грн, виділених на закупівлю шин
Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом заволодіння коштами комунального підприємства «Київпастранс» під час закупівлі шин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Правоохоронці встановили, що посадовці підприємства діяли у змові з представником приватного товариства – постачальника шин. За даними слідства, закупівлі здійснювалися за завідомо завищеними цінами.
"Внаслідок цих дій територіальній громаді Києва завдано близько 5 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.
Зловмисникам інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Нагадаємо, в Києві викрита корупційна схема на 25 млн. грн. серед керівників "Київзеленбуду”.
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