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27 червня 2025, 14:50

Байковий цвинтар у Києві перетворився на смітник

27 червня 2025, 14:50
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фото: RegioNews
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Байковий цвинтар у столиці опинився у занедбаному стані. Сміття протягом тривалого часу не вивозять — воно хаотично скинуте вздовж центральних тротуарів

Про це повідомляє RegioNews.

Через хащі підійти до деяких поховань майже неможливо.

Окрім того, ґрунт із верхніх ярусів сповзає вниз, руйнуючи могили. Деякі надмогильні плити вже обвалилися — їх складають у купу біля захаращених ділянок.

Довідка: Байковий цвинтар — один із найстаріших і найвідоміших некрополів Києва, заснований у 1833 році. Розташований у Голосіївському районі, має площу понад 70 гектарів. Складається зі Старої та Нової частин.

З 2001 року має статус Національної пам'ятки історії та культури України

Тут поховані відомі діячі культури, науки, політики: Леся Українкса, Михайло Грушевський, Василь Стус та інші.

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