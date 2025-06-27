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27 июня 2025, 14:50

Байковое кладбище в Киеве превратилось в свалку

27 июня 2025, 14:50
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фото: RegioNews
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Байковое кладбище в столице оказалось в заброшенном состоянии. Мусор в течение длительного времени не вывозят — он хаотично сброшен вдоль центральных тротуаров

Об этом сообщает RegioNews.

Из-за зарослей подойти к некоторым захоронениям почти невозможно.

Кроме того, грунт с верхних ярусов сползает вниз, разрушая могилы. Некоторые надгробные плиты уже обрушились — их складывают в кучу возле захламленных участков.

Справка: Байковое кладбище — одно из старейших и самых известных некрополей Киева, основанное в 1833 году. Расположено в Голосеевском районе города, площадь составляет более 70 гектаров. Кладбище разделено на Старую и Новую части.

С 2001 года имеет статус Национального памятника истории и культуры Украины

Здесь похоронены известные деятели культуры, науки, политики: Леся Украинка, Михаил Грушевский, Василий Стус и другие.

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Киев мусор Байковое кладбище оползень могила могильные плиты
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