В Киеве чиновники Киевпасстранса присвоили 5 млн грн, выделенных на закупку шин

фото: Бюро экономической безопасности

Правоохранители завершили досудебное расследование по факту завладения средствами коммунального предприятия «Киевпасстранс» при закупке шин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что чиновники предприятия действовали в сговоре с представителем частного общества – поставщика шин. По данным следствия, закупки осуществлялись по заведомо завышенным ценам.

"В результате этих действий территориальной общине Киева нанесено около 5 млн грн ущерба", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, в Киеве разоблачена коррупционная схема на 25 млн. грн. среди руководителей "Киевзеленстроя".