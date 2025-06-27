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27 июня 2025, 12:59

В Киеве чиновники Киевпасстранса присвоили 5 млн грн, выделенных на закупку шин

27 июня 2025, 12:59
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фото: Бюро экономической безопасности
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Правоохранители завершили досудебное расследование по факту завладения средствами коммунального предприятия «Киевпасстранс» при закупке шин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что чиновники предприятия действовали в сговоре с представителем частного общества – поставщика шин. По данным следствия, закупки осуществлялись по заведомо завышенным ценам.

"В результате этих действий территориальной общине Киева нанесено около 5 млн грн ущерба", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, в Киеве разоблачена коррупционная схема на 25 млн. грн. среди руководителей "Киевзеленстроя".

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