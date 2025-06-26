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26 июня 2025, 16:46

Путешествие в ЕС за 15 тысяч долларов: двое киевлян организовали "бизнес на уклонистах"

26 июня 2025, 16:46
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Фото: прокуратура
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В Киеве задержали организаторов схемы незаконной переправки мужчин за границу. "Клиентов" должен был вывозить автобус

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве будут судить организаторов схемы переправки военнообязанных за границу. Они "отправляли" клиентов на территорию ЕС через Молдову за 15 тысяч долларов. Организаторами оказались двое 27-летних жителей столицы.

За 15 тысяч долларов они предлагали мужчинами выехать из Украины через Республику Молдова, а уже дальше в страны ЕС. Для этого нужно было сесть в автобус в Виннице. Этот автобус и должен был везти "клиентов" за границу. За то, чтобы доехать до Винницы из столицы, минуя блокпосты, нужно было доплатить еще 500 долларов.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах. Злоумышленники продавали "клиентам" поддельные документы или помогали незаконно уехать за границу.

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