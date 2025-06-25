Хотів оформити догляд з хворою мамою: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації
На Полтавщині чоловіку винесли вирок щодо ухилення від мобілізації. Це сталось після того, як він відмовився проходити ВЛК
Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.
У Полтавській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Його привезли до ТЦК, але він відмовився проходили ВЛК. На суді він пояснив, що планує оформити офіційний догляд за тяжкохворою матір’ю. Також, за його словами, він хоче долучитися до відбудови України як фахівець у будівельній сфері.
Суд визнав його винним, та призначив штраф у розмірі 8 500 гривень.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті судили чоловіка за ухилення від мобілізації. При цьому на судовому засіданні він визнав свою провину. За його словами, він просто переплутав дати.
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