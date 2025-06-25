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КГВА переходит на 100% электронный документооборот, чтобы ликвидировать бюрократию и ускорить рассмотрение обращений

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

Теперь все обращения, документы на подпись и другие официальные бумаги будут отправляться исключительно в цифровом формате. Это должно существенно снизить бюрократические задержки и ускорить процесс обработки документов.

Соответствующее поручение уже поступило в аппарат КГВА. Его цель – ликвидировать накопление бумажных дел, которые часто долго лежат без рассмотрения. Такая практика приводила к тому, что некоторые должностные лица КГВА могли избегать работы, используя отпуска и промедление с подписанием важных документов. Теперь такая ситуация должна измениться.

Особое внимание уделяется ускорению рассмотрения критических обращений, особенно касающихся предприятий. Ранее процесс мог продолжаться месяцами, а теперь он должен быть завершен максимум за 10 дней.

Таким образом, новая система электронного документооборота не только упростит взаимодействие между подразделениями КГВА, но и повысит ответственность должностных лиц за своевременное исполнение служебных обязанностей. Эта инициатива призвана сделать работу администрации более эффективной и открытой для общественности.

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