фото: Национальная полиция Украины

В селе Шевченково на Киевщине произошло смертельное событие - под поездом погиб 42-летний мужчина

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 18 июня недалеко от железнодорожной станции Бобрик. По предварительной информации, погибший пересекал пути в неустановленном месте.

На место трагедии прибыли сотрудники полиции. Следователи Броварского районного управления начали досудебное расследование. Предварительная правовая квалификация - нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте, повлекшее гибель человека (ч. 3 ст. 276 УК Украины). Продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Правоохранители еще раз напоминают жителям об опасности, которую представляет железная дорога. Переход путей вне специально оборудованных переходов угрожает жизни. Особенно важно быть внимательными в вечернее и ночное время, следует использовать светоотражающие элементы на одежде.

Напомним, задержали пятерых диверсантов рф, которые поджигали авто ВСУ и готовили теракты на Укрзализныце.